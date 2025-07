Quem somos? IBGE troca MT por MS em mapa oficial da Amazônia Legal

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Mapa da Amazônia Legal de 2024, com erros que alteram a geografia do bioma no Brasil. O material que exclui o Acre, também inverte os vizinhos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A Amazônia Legal inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Mas o material que é usado por pesquisadores e representa graficamente a Amazônia Legal, área que abrange cerca de 59% do território brasileiro já não está mais disponível.



O JD1 Notícias apurou no site do IBGE que exibe o último mapa como o de 2022, já com o material errado fora do ar, enquanto os levantamentos de 2024 estão disponíveis em Excel apenas com os nomes dos municípios que fazem parte da Amazônia Legal, onde o Acre e Mato Grosso estão devidamente representados.

A reportagem também fez um comparativo, mostrando como o mapa deveria estar disposto, utilizando o material de 2022.





A Amazônia Legal região abriga a maior floresta tropical do mundo e está no centro de debates ambientais, climáticos e econômicos, tanto no Brasil quanto no exterior.



O GLOBO procurou o IBGE para comentar o erro, mas não obteve resposta.



