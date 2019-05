Robson Andrade reassume CNI nesta sexta

Joilson Francelino, com informações do O Globo

Afastado da presidência da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) desde o dia 19 de fevereiro, Robson Braga de Andrade deve reassumir o cargo nesta sexta-feira (17).



Ele foi solto no mesmo dia que foi detido, mas teria que ficar por 90 dias afastado do comando da entidade. O prazo se encerraria na próxima segunda-feira (20), porém, de acordo com o colunista Lauro Jardim, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, decidiu por dois votos contra um, que Andrade pode antecipar sua volta. Ele reassume amanhã.



A prisão



Robson Andrade foi preso durante a "Operação Fantoche", da Polícia Federal, com objetivo de apurar crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.



Ao todo, foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e dez de prisão temporária no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

