Sem dar detalhes, Lula diz que tomará providência diante da alta do dólar

Sarah Chaves, com informações do UOL

Em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador, nesta terça-feira (2), o presidente Lula afirmou que fará "alguma coisa" em relação à alta do dólar , mas evitou detalharquais medidas serão tomadas.

Segundo ele, atitude é para não alertar os "adversários". Lula disse que não se pode "inventar crises" e afirmou que há um ataque especulativo ao real, dizendo que voltará a Brasília na quarta-feira (3) e discutirá o que fazer em relação à alta do dólar.

O dólar ultrapassou a barreira dos 5,65 reais desde ontem (1°) e encerrou a sessão no maior valor em dois anos e meio. "Nós temos que fazer alguma coisa. Eu não posso falar aqui o que é possível fazer, porque se não eu estarei alertando os meus adversários".

"Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real neste país. E eu tenho conversado com as pessoas para ver o que a gente vai fazer. Estou voltando na quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal", disse

O presidente também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem acusou de ter "viés político". Lula afirmou ainda que a autarquia não pode estar a serviço do sistema financeiro e do mercado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também