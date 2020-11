“Cuspida na cara das brasileiras”, diz Simone sobre “estupro culposo”

A senadora Simone Tebet (MDB), comentou na tarde desta terça-feira (3) o caso da influencer Mariana Ferrer. Ela classificou o ato do advogado e juiz como “desonra” a justiça brasileira.

Em sua rede social twitter, ela pediu uma resposta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “Advogado e juiz rasgaram lei e desonraram Justiça. Cuspida na cara das brasileiras, que exigem respostas: OAB, código de ética. CNMP e CNJ, investigação e punição exemplar”.

Entenda o caso

O caso ocorreu em 16 de dezembro de 2018, no beach club Café de La Musique, em Florianópolis. A vítima chegou a apresentar diversas provas de que André Aranha a drogou e estuprou. O empresário foi absolvido em setembro, após o promotor responsável pelo caso argumentar que Aranha cometeu “estupro culposo”, que ocorre, segundo ele, quando não há “intenção” de estuprar.

A repercussão dessa decisão está dominando a internet nesta terça-feira e diversas influencers e pessoas do Brasil inteiro estão pedindo justiça através das redes sociais pela Mariana Ferrer.

