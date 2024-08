Setor de papel e celulose investirá R$ 105 bilhões no país até 2028

Durante reunião com o presidente Lula na quarta-feira (21), o setor das indústrias de papel e celulose anunciou abertura de novas fábricas, ampliação de plantas já existentes e obras de infraestrutura logística para escoamento da produção, investimento será de R$ 105 bilhões no país até 2028.

De acordo com informações da IBÁ, que representa 47 empresas do setor e 10 entidades estaduais ligadas a produtos derivados da indústria, os investimentos projetados vão empregar cerca de 36 mil trabalhadores durante as obras e gerar outros 7,3 mil empregos diretos e indiretos quando as unidades entrarem em operação.

"O Brasil é o maior exportador do mundo de celulose. O setor tem grande importância ambiental e econômica, é altamente gerador de divisas, o sexto maior exportador brasileiro, com importância no PIB brasileiro", listou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Para o presidente da Indústria Brasileira de Árvores, Paulo Hartung, o segmento vem num processo de mudança de paradigma diante das exigências do mercado, da sociedade e do planeta. "O setor entendeu que ia precisar de compromisso social, ambiental, rastreabilidade na produção e assim por diante. O setor vive uma diversificação de uso. Antes, era papel e celulose. Hoje é energia", resumiu.

Hartung enfatizou que, nos primeiros seis meses do ano, a área de celulose cresceu cerca de 19% em relação ao ano passado. "Quando a gente fala em reindustrializar o Brasil, na minha modesta visão, esse setor que tem um pé no agro e um pé na indústria está entregando uma fábrica nova a cada ano e meio no nosso país", pontuou.

O vice-presidente lembrou que a indústria de papel e celulose como um todo gera em torno de 2,6 milhões de vagas diretas e indiretas.

Em 2023, a indústria de papel e celulose gerou US$ 10,3 bilhões de divisas para o país, ou 3% de tudo o que o Brasil exportou no último ano. O saldo comercial (exportações menos importações) foi de US$ 9,2 bi.

O setor também é mais rentável em exportações em Mato Grosso do Sul tendo alcançado receita de US$ 1,2 bilhão de janeiro a julho de 2024, conforme dados do Observatório da Indústria.

