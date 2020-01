Simone repudia pronunciamento de Alvim e apoia o seu afastamento

A senadora, Simone Tebet (MDB-MS), elogiou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que confirmou o afastamento do secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, nesta sexta-feira (17). Alvim fez um comunicado remetendo um discurso de um ministro da propaganda nazista.

A senadora afirmou em sua conta no twitter que a decisão de Bolsonaro foi correta. “Decisão acertada do presidente em demitir o secretário”, elogiou.

Também em seu twitter, Jair falou sobre o seu repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, e reafirmou seu apoio a comunidade judaíca. "Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos valores em comum", complementou.

O pronunciamento de Alvim

Na madrugada desta sexta-feira, Roberto postou um vídeo em sua conta no Twitter, com trechos que remete a um discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Durante o comunicado, o secretário falou sobre o lançamento do Prêmio Nacional das Artes e sobre o que seria o ideal para a pasta.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", disse.

