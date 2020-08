Soldado é encontrado morto em quartel e família suspeita de tortura

O soldado Jonatha Correa Pantoja, 18 anos, foi encontrado morto na madrugada de segunda-feira (3) no 7° Batalhão de Polícia do Exército (7ºBPE), em Manaus e a família suspeita que ele teria sido vítima de tortura.

De acordo com G1 local, o jovem estava de serviço no quartel quando foi encontrado sem vida, com tiro de fuzil. No velório, familiares observaram que o corpo de Jonatha apresentava perfurações nas costas, nos braços e na cabeça. A família acredita que as marcas provam sinais de violência e busca esclarecimentos sobre a morte.

Segundo o Comando Militar da Amazônia (CMA), o soldado estava de serviço no quartel quando foi ferido por um tiro de fuzil, mas a corporação não informou de onde partiu o disparo. O rapaz foi levado por outros militares em uma ambulância para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, mas não resistiu. O comando ainda não se posicionou a respeito da denúncia da família.

O tio de Jonatha, Valdionor Maciel, afirmou que, por trabalhar há muitos anos na área de segurança, reconhece que os hematomas no corpo do sobrinho não foram causados pelo tiro do fuzil. Segundo ele, o soldado foi espancado dentro do batalhão.

Jhonata estava há poucos meses servindo ao Exército. Ele se alistou ao comando no ano passado, e, após ser chamado para servir, saiu do município de Borba, distante 149 quilômetros de Manaus, em busca de realizar o que era, para ele, um sonho de infância, segundo os familiares.

