Vídeo - Prefeito quer prevenir Coronavírus com aplicação de ozônio no ânus

Oprefeito do município de Itajaí, no litoral catarinense, Volnei Morastoni (MDB), anunciou nesta terça-feira (4) ter inscrito a cidade na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para oferecer uma nova opção de tratamento para a população contra o coronavírus: a administração, pelo ânus, de ozônio.

A novidade seria oferecida apenas a pessoas com resultado confirmado para o novo coronavírus.

No vídeo ele diz: “Além da citromicina, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente via retal, tranquilíssima, rapidíssima, em um cateter fininho, e isso dá um resultado excelente, provavelmente, vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação ‘tranquilíssima’, ‘rapidíssima’, de dois minutos, num cateter fininho e isso dá um resultado excelente”, afirmou o prefeito.

O anúncio, feito por Morastoni na página do Facebook da prefeitura, foi excluído.

Outros tratamentos

Volnei Morastoni também já defendeu o uso da cloroquina e da ivermectina, que é um medicamento antiparasitário, para o combate da COVID-19. A prefeitura sugeriu ainda a homeopatia como tratamento da doença, mas nenhuma dessas alternativas é indicada pela OMS ou por especialistas da saúde.



No fim de julho, o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) solicitou à prefeitura de Itajaí explicações sobre a distribuição em massa de ivermectina à população da cidade.







