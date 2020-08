Vídeo: palco de tentativas de suicídio, viaduto da Afonso Pena ganha bilhetes de “vida”

Cinco dias após um homem tentar suicídio no viaduto Italívio Coelho , na Avenida Afonso Pena com a Ceará, o local recebe dezenas de mensagens motivacionais amarradas nas grades.

Localizado em região nobre de Campo Grande e próximo ao maior shopping da cidade, o viaduto já foi palco de diversas tentativas de suicídio ao longo dos anos. As dezenas de mensagens são assinadas pelo Projeto Help, que tem o foco no bem estar da juventude com o auxílio para vencer a automutilação, traumas, medos e a depressão.

Robson Dantas, que estava fazendo uma caminhada, após deixar o veículo no mecânico, passou pelo local viu os o bilhetinhos amarrados em sacos plásticos e chamou a atenção dele. "Parei pra ler... e por um minuto senti uma agonia tão triste ao perceber que aqueles bilhetes tinham mensagens destinadas a pessoas com intenções suicidas... Fui tomado por um sentimento tão estranho... pensar que ali, naquele local, pessoas estiveram, e estarão com o intuito de se jogar para a morte", escreveu em uma rede social. No texto ainda ele agradeceu: "dei graças pela minha vida, família, amigos, esposa, filha, trabalho, saúde".

Nesta terça-feira (4), ainda havia 29 bilhetes com frases que diziam: "Nova chance, Hey, você é o motivo de inspiração para muita gente, não desista!"; “Não desista! Essa fase vai passar", entre outras.

Dezenas de fitas amarelas estavam amarradas nas grades, elas fazem menção ao 'Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio'.

