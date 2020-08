URGENTE - Jovem faz vídeo de despedida e ameaça suicídio

O jovem Thiago Bueno, está causando preocupação entre seus familiares, após ele fazer um Live no Facebook dando entender que poderia cometer suicídio. O vídeo está causando comoção na rede social, onde centenas de parentes e amigos estão pedindo para que ele volte para casa.

Jovem alegou que, apesar ter uma ótima esposa e uma família “abençoada", ele sofre de depressão. Além disso, falou que pediu para ser internado, porém não conseguiu.

A reportagem do JD1 Notícias conseguiu falar com a irmã do Thiago, Gesiane Ferreira Bueno. Segundo ela, um dos motivos que pode ter servido de gatilho para que o irmão tomasse essa decisão extrema, é que há poucos, a esposa que estava grávida, perdeu o filho dos dois. “Ela ainda precisa fazer curetagem para retirada do bebê. Já meu irmão, luta contra a depressão há três anos e, após essa notícia, a doença se agravou ainda mais”, explicou.

Ainda de acordo com Gesiane, diversos amigos e parentes estão à procura do rapaz. “Nós já percorremos diversos lugares, mas não conseguimos achá-lo. O vídeo parece que foi gravado de em uma ponte em Sidrolândia, a mulher dele foi até lá para ver se o acha”, finalizou.

Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Thiago, pode entrar em contato pelo telefone (67) 99187-1508.

Veja o vídeo com o depoimento:

