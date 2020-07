Vídeo: homem tenta suicídio no pontilhão da Afonso Pena

Um homem que não teve a identidade revelada tentou se jogar do pontilhão do cruzamento das avenidas Afonso Pena e Ceará, na tarde desta quarta-feira (29), em Campo Grande.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o homem de aproximadamente 30 anos, chegou ao local por volta das 16 horas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conversou com a vítima por cerca de 40 minutos, até convencê-lo de não se jogar.

A ação dos bombeiros foi gravada pela nutricionista Gra Morales, que tem escritório em prédio perto de onde o fato aconteceu. No vídeo, é possível ver que o local estava isolado e o trânsito precisou ser desviado, tanto na Afonso Pena, quanto na Ceará. Três viaturas são vistas nas imagens.

O homem foi salvo e o trânsito foi liberado por volta das 16h50. Assista o vídeo:

