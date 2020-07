Capital perde mais um técnico de enfermagem para o coronavírus

O técnico de enfermagem João Paulo da Matta, 38 anos, é mais um profissional da saúde vítima do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Ele morreu no hospital Proncor de Campo Grande, na noite desta terça-feira (27).

Nas redes sociais se mostrava uma pessoa preocupada com a classe profissional, com postagem defendendo horas de trabalho, melhores salários.

No inicio deste ano Paulo se filiou ao Partido Social Cristão (PSC). Além das postagens políticas, o profissional usava as redes para passar informações referentes à saúde e até mesmo oportunidades de emprego.

Foi também nas redes que os amigos se despediram e enviaram mensagens de carinho e luto para familiares de Paulo, “que Deus conforte o coração de toda família, nessas horas não temos palavras, meus sentimentos”, disse uma amiga.

“É meu amigo, foste um campeão! Sempre zeloso com todos os enfermos que ao seu cuidado estiveram, um EXCELENTE: esposo; pai; filho; amigo; e um profissional acima da média! Você é mais uma prova de que os bons morrem jovens”, escreveu outro amigo.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS), lamentou em nota o falecimento de Paulo, “com muito pesar, comunicamos o segundo óbito por Covid-19 entre profissionais da enfermagem de Mato Grosso do Sul”, diz a nota.

“Prestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho de João Paulo e lamentamos a perda precoce do profissional, admirado por sempre ter se mobilizado em defesa de sua classe e ter desempenhado com excelência as suas funções na Enfermagem”, finaliza o Coren-MS

