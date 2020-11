Tom Veiga, interprete do Louro José, é enterrado em SP

Joilson Francelino, com informações do G1

O corpo de Tom Veiga, interprete do Louro José, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (4), em um cemitério de São Paulo.

De acordo com o portal G1, ele foi velado por aproximadamente meia hora antes do enterro em cerimônia reservada a familiares. Na terça (3), amigos e parentes também puderam se despedir do ator em velório realizado no condomínio onde o ator morava, no Rio de Janeiro.

Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no domingo (1º). O laudo do Instituto Médico-Legal, ao qual a Globo teve acesso, aponta que o ator e humorista teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma.

