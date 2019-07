Trump pretende fazer parceria comercial com o Brasil

Sarah Chaves, com informações do G1

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30), que quer fechar um acordo de livre comércio com o Brasil.

Em discurso para repórteres na Casa Branca Trump fala sobre seu bom relacionamento com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro "Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho.

Trump disse ainda que o Brasil é um grande parceiro comercial. "Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial, eles nos cobram muitas tarifas, mas nós amamos essa relação".

O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, está no Brasil e deverá se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na quarta-feira (31).

Os Estados Unidos foram o principal destino de exportações brasileiras de bens (US$ 28,7 bilhões, em 2018) e de serviços (US$ 16 bilhões, em 2017), de acordo com a Câmara Americana do Comércio (Amcham).

Já o Brasil está entre os 10 maiores destinos de exportações de bens dos Estados Unidos no mundo (US$ 29 bilhões em 2018).

