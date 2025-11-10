Menu
Brasil

Vídeo: Câmera flagra tornado atingindo casa em Santa Catarina

Em Dionísio Cerqueira, um imóvel foi arrancado pela força do vento e pelo menos 60 residências ficaram danificadas

10 novembro 2025 - 12h12
Imagem de câmeras de segurançaImagem de câmeras de segurança  

Três municípios de Santa Catarina foram afetados, com ocorrências de destelhamentos, quedas de árvores e danos em diversas residências com a passagem de um tornado. 

As cidades atingidas foram Xanxerê e Faxinal dos Guedes e Dionísio Cerqueira onde uma câmera de segurança registrou o momento em que o fenômeno atinge uma casa. Segundo informações da Defesa Civil, oito pessoas estavam dentro do imóvel, mas não tiveram ferimentos graves.

 

Ainda segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, embora a previsão inicial fosse de um ciclone extratropical, análises de radar, vistorias em campo e fotos dos estragos confirmaram os episódios que tiveram curta duração, apesar dos estragos.

Em Dionísio Cerqueira, uma casa foi arrancada pela força do vento e pelo menos 60 residências ficaram danificadas. Além disso, uma escola, uma igreja e uma empresa de ônibus registraram danos. O município decretou situação de emergência. Cerca de 30 pessoas ficaram desalojadas e duas feridas.

Já as cidades de Xanxerê e Faxinal dos Guedes, nas margens da BR-282, registraram diversas quedas de árvores e o tombamento de um caminhão sobre a pista. As equipes do CBMSC atuaram por mais de 2 horas, utilizando motosserras e equipamentos especializados.

Em 2025, Santa Catarina já registrou 15 tornados, sendo o maior número dos últimos anos. O estado está localizado na segunda região do mundo mais propícia à formação desse tipo de fenômeno, por ser uma área de encontro entre massas de ar frias e secas, vindas do sul, e quentes e úmidas, vindas do interior do continente.

