Vídeo - Jovem salva menino de 5 anos de ataque de pit bull

Sarah Chaves, com informações do G1

Saiba Mais Geral Dona dos pit bulls resgatados quer os cães de volta

O jovem Patrick do Céu, 20 anos, salvou um menino de cinco anos do ataque de um pit bull no Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio.

Patrick passava pela rua quando percebeu que o cão agarrou a criança que estava trafegando com a babá ao lado. O animal também atacou Patrick que jogou a criança em cima de um carro que estava parado próximo ao local, depois se desvencilhou do cão e conseguiu se proteger.

Patrick disse que não se considera um herói, e que pensou na própria filha, de 2 anos de idade. O jovem e a criança sofreram apenas alguns cortes. O cachorro foi levado pelos bombeiros. O dono ainda não foi encontrado.

Assista o momento do ataque:

Saiba Mais Geral Dona dos pit bulls resgatados quer os cães de volta

Deixe seu Comentário

Leia Também