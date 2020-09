Vídeo: Mariano e Jojo Todynho afinadíssimos na “Fazenda”

O cantor campo-grandense Mariano, da dupla com Munhoz, está em clima de aproximação com a funkeira Jojo Todinho. A dupla parece estar afinada e as câmaras da A Fazenda já registraram momentos de descontração entre os peões, já no segundo dia de confinamento.

Em uma das cenas, a funkeira insinua que o sertanejo é machista após comentário feito. Tudo não passou de brincadeira. “É brincadeira, as pessoas entendem”, disparou a cantora.

O carinho e cuidado de um com o outro já ganhou as redes sociais, em GIF que já está viralizando, Jojo aparece arrumando o cabelo de Mariano.

A Jojo é um ícone mesmo. KKKKKKKK pic.twitter.com/ZUm5UVtHaA — Jojo Todynho (@jojotodynhoofc) September 9, 2020

Jojo já era um dos nomes mais comentados para esta edição do reality e a aproximação pode “dar bom” para o campo-grandense.

