Mariano é um dos confirmados e já está na sede de "A Fazenda"

Marcos Tenório, com informações do Uol

O reality show “A Fazenda”, que nesta edição conta com a participação do cantor sul-mato-grossense Mariano, que faz dupla com Munhoz estréia nesta terça-feira (8). O programa da Rede Record já está causando polêmica com a eliminação de quatro participantes.

Conforme o Observatórioda TV, nas duas últimas semanas, os famosos estiveram confinados e realizaram testes do coronavírus, protocolo seguido para garantir a segurança de todos. Acontece que dos 24 pré-confinados, quatro saíram do hotel e não foram pra sede, foram pra casa.

De acordo com o colunista Fefito, os pré-confinados Faby Monarca, Marina Ferrari, Anderson Felício e Rafael Licks não foram levados para a sede. Inclusive, Mariana teria ficado inconformada, tendo que ser consolada pela produção do programa.

Além de Mariano, essaedição do reality contará com nomes como: Biel, Carol Narizinho, Cartolouco, Jakelyne Oliveira, Jéssica Brankka, Jojo Todynho, JP Gadelha, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Lucas Selfie, MC Mirella, Raissa Barbosa, Stefani Bays e Tays Reis estão confirmados.

