Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (12), em Água Clara, após ser atropelada pelo namorado, que teria tentado simular um acidente para encobrir o crime. O caso ocorreu por volta das 04h13, na rua Nelson Batista, no bairro Jardim Novo Horizonte, e mobilizou a Polícia Militar, conforme informações do Portal Mídia Clara.

Segundo apurado, a ocorrência foi inicialmente tratada como um atropelamento. A vítima foi encontrada caída ao solo, pedindo socorro. No local, o companheiro dela, identificado pelas iniciais R., afirmou que o veículo do casal teria apresentado uma falha mecânica e que, em seguida, teria visto outro carro deixando a via em alta velocidade.

No entanto, a versão apresentada começou a ser contestada durante a verificação da cena. Policiais identificaram marcas de pneus, vestígios no local e danos no próprio veículo do acusado que não seriam compatíveis com o relato inicial.

Além disso, imagens de câmeras de segurança foram determinantes para o esclarecimento do caso. Os registros mostram um carro branco saindo da residência do casal e, na sequência, acelerando em direção à vítima momentos antes do impacto. O áudio das gravações também teria captado o som da colisão.

Diante dos elementos colhidos, o homem acabou alterando a versão e afirmou ter ingerido bebida alcoólica desde a noite anterior, além de relatar que teria discutido com a vítima momentos antes do ocorrido. Ele declarou não saber se teria atingido a mulher, versão que, segundo a apuração policial, não se sustenta diante das provas reunidas.

A Polícia Militar teria concluído, com base nos indícios, que a ação foi intencional, configurando tentativa de feminicídio, além do crime de dirigir sob efeito de álcool. O acusado recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito, sendo posteriormente levado à delegacia para as providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também