Menu
Menu Busca domingo, 12 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem atropela mulher e tenta forjar acidente para ocultar tentativa de feminicídio em MS

O caso foi atendido pela Polícia Militar e o suspeito acabou sendo confrontado com imagens de câmeras de segurança, momento em que passou a relatar a versão verdadeira dos fatos

12 abril 2026 - 18h36Vinícius Santos
Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.Vítima ferida - Reprodução / Portal Mídia Clara.  

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada deste domingo (12), em Água Clara, após ser atropelada pelo namorado, que teria tentado simular um acidente para encobrir o crime. O caso ocorreu por volta das 04h13, na rua Nelson Batista, no bairro Jardim Novo Horizonte, e mobilizou a Polícia Militar, conforme informações do Portal Mídia Clara.

Segundo apurado, a ocorrência foi inicialmente tratada como um atropelamento. A vítima foi encontrada caída ao solo, pedindo socorro. No local, o companheiro dela, identificado pelas iniciais R., afirmou que o veículo do casal teria apresentado uma falha mecânica e que, em seguida, teria visto outro carro deixando a via em alta velocidade.

No entanto, a versão apresentada começou a ser contestada durante a verificação da cena. Policiais identificaram marcas de pneus, vestígios no local e danos no próprio veículo do acusado que não seriam compatíveis com o relato inicial.

Além disso, imagens de câmeras de segurança foram determinantes para o esclarecimento do caso. Os registros mostram um carro branco saindo da residência do casal e, na sequência, acelerando em direção à vítima momentos antes do impacto. O áudio das gravações também teria captado o som da colisão.

Diante dos elementos colhidos, o homem acabou alterando a versão e afirmou ter ingerido bebida alcoólica desde a noite anterior, além de relatar que teria discutido com a vítima momentos antes do ocorrido. Ele declarou não saber se teria atingido a mulher, versão que, segundo a apuração policial, não se sustenta diante das provas reunidas.

A Polícia Militar teria concluído, com base nos indícios, que a ação foi intencional, configurando tentativa de feminicídio, além do crime de dirigir sob efeito de álcool. O acusado recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito, sendo posteriormente levado à delegacia para as providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Depac Centro
Polícia
Briga por garagem termina em agressão de padrasto contra enteado em Campo Grande
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Mesmo com medida protetiva, companheiro agride mulher em aldeia indígena de Dourados
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é espancado e socorrido pelo SAMU em Campo Grande; suspeito é liberado na delegacia
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Força Tática apreende drogas e desarticula transporte que abasteceria festa em Deodápolis
Foto: Ilustrativa / Rodrigo Clemente
Polícia
Homem é atingido por árvore durante corte em Maracaju e morre em hospital de Campo Grande
Reprodução, vídeo / @milgrau_maracaju
Interior
VÍDEO: Mulheres 'atracadas' em briga são presas pela PM durante evento em Maracaju
Acidente - Foto: Divulgação
Trânsito
Após consumo de álcool, idoso provoca acidentes e termina preso em Maracaju
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre ataque a tiros e se nega a passar informações à Polícia em Campo Grande

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Boletim de ocorrência aponta que pastor teria estuprado a cunhada aos 15 anos na Capital
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital
Cultura
Show gratuito de Daniel e Nany People movimentam o sábado na Capital