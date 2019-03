Um novo vídeo mostra o médico que foi preso após atirar em um policial militar dando um tapa no rosto da vítima antes de baleá-la, em um posto de combustíveis, em Votorantim (SP). O caso foi registrado na sexta-feira (8).

As imagens divulgadas pela afiliada da Globo, a TV TEM mostra o momento em que o médico, já com a arma nas mãos, parece discutir com o policial.

Ele dá um tapa no PM que parece tentar se explicar. Quase um minuto depois o médico atira no policial. Ferido com três tiros, o policial se afasta e a testemunha continua gravando. Um rapaz aparece e pede calma e tira a arma de perto do médico.

O PM se senta na rua ao lado de um caminhão e, aparentando estar assustado, ele é acalmado por pessoas que passam pela rua.

A Justiça decretou a prisão preventiva do médico Weber Chimello Blhester, 50 anos, depois de uma audiência de custódia no sábado (9).

A arma usada no crime pertence ao policial. O PM Leonardo Zucollin da Silva, 30 anos, foi socorrido consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), onde passou por cirurgia. O estado de saúde é estável.

Achou que era ladrão

O médico preso em flagrante falou à Polícia Civil que achou que o rapaz era um ladrão e cometeu o crime para se defender.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito disse que conheceu o policial no local e os dois tomaram cerveja juntos. No entanto, quando estavam perto de um veículo o médico deu um tapa no rosto da vítima, pegou a arma e atirou durante uma discussão.

O atirador foi indiciado por tentativa de homicídio, motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, dos cincos tiros feitos pelo médico, três acertaram a vítima; dois no abdômen e um no pé. O médico permaneceu no local e foi levado à delegacia de Votorantim.

Veja o vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também