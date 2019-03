Homem Ã© atropelado e ferido a tiros no Jardim Colibri

Claudio Ernany Engles Ferreira, de 27 anos, foi atropelado e logo em seguida sofreu uma tentativa de homicídio, na manhã deste domingo (3), no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. Mesmo no chão, a vítima foi alvejada por tiros.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estaria seguindo com sua bicicleta em uma rua do bairro, quando um veículo o atropelou e o arremessou para calçada. Em seguida, dois suspeitos que estavam em uma Honda CG Titan azul desferiram três tiros em direção a vítima, que estava caída no chão devida o atropelamento.

Claudio foi atingido de raspão e aguardou a chegada do Corpo de Bombeiros para dar os primeiros-socorros, sendo encaminhado para área verde da Santa Casa. Os policiais escutaram depoimentos das testemunhas e fizeram diligências na região, não encontra nenhum dos suspeitos.O caso foi registado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Piratininga e segue sendo investigado.

