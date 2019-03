Homem fica ferido ao capotar carro em rodovia

Um homem de aproximadamente 30 anos ficou ferido neste sábado (2) após perder o controle da direção e capotar o carro que dirigia na MS-450 entre Piraputanga e Aquidauana.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a vítima conduzia um Fiat Uno, quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou.



A vítima, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos no joelho e rosto e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu e encaminhado para Pronto Socorro de Aquidauana.

Deixe seu Comentário

Leia Também