Motociclista morre ao sofrer acidente em estrada rural

Da redação com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real

O motociclista Marcos Roberto Alves Biserra, 44 anos, morreu na quinta-feira (28), depois de acidente com um carro de passeio em uma estrada rural de Rio Brilhante.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, Marcos seguia de moto, de Deodápolis a Rio Brilhante, onde passaria por uma entrevista de emprego em uma usina da região. Antônio Cirilo da Silva Neto, que dirigia o carro, seguia no sentido contrário, dentro do veículo estava sua esposa e cinco crianças.

A colisão aconteceu na entrada de uma fazenda. Com o impacto, Marcos não resistiu e morreu no local. Antônio foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde com ferimentos leves. Os demais ocupantes do carro não ficaram feridos.

Antônio estava em visível estado de embriaguez, não possui CNH e foi conduzido à delegacia depois de receber atendimento médico. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, além da falta de permissão para dirigir e embriaguez ao volante. Ele vai responder em liberdade.

Deixe seu Comentário

Leia Também