Assaltante morre após trocar tiros com PM

Aquiles Júnior Pinto de Arruda, 19 anos, morreu durante troca de tiros com a polícia, na tarde de quinta-feira (28) em São Gabriel do Oeste. O jovem era procurado desde a noite de quarta-feira (27), por suspeita de envolvimento em assalto a um supermercado da cidade.

O comparsa de Arruda, identificado como Eder Silva Gouveia, 18 anos, conhecido como “Titela”, foi preso ainda na quarta-feira e autuado em flagrante por roubo majorado. De acordo com o delegado Fábio da Silva Magalhães, responsável pela ação, equipes das polícias Militar, Civil e até o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estavam empenhados nas buscas.

Uma das equipes conseguiu localizar o jovem numa área próximo ao lixão de São Gabriel do Oeste. Aquiles estava armado e segundo a polícia reagiu a abordagem, atirando contra os militares que revidaram e o atingiram com dois tiros no tórax.

O jovem foi encaminhado ainda consciente pelos policias ao hospital da cidade, mas não resistiu, de acordo com o Dourados News. Ao site Idest, o delegado ainda detalhou que o rapaz já havia ficado preso por um ano devido a outro assalto, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde morava com a família.

Após ser liberado ele se mudou para São Gabriel do Oeste. Aquiles já tinha histórico de confronto com a polícia e também já havia sido baleado em outra situação, conforme o delegado. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e posteriormente seria transportado para sepultamento em Cuiabá.

