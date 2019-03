Homem que matou esposa na frente da filha é condenado a 22 anos

Saiba Mais Polícia Acusado de matar namorada e filha é indiciado por duplo feminicídio

Douglas Almeida Soares da Silva, 25 anos, foi condenado a uma pena de 22 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e feminicídio ao matar sua esposa Joice dos Santos Sampaio Guimarães. O julgamento aconteceu na quarta-feira (27) 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime aconteceu no dia 18 de maio do ano passado no Jardim Itamaracá quando Douglas esfaqueou a esposa atingindo o pescoço e o tórax da vítima. Ainda de acordo com o registro policial, o criminoso matou Joice na frente da filha que tinha pouco mais de um ano.

A acusação alegou durante o julgamento que o relacionamento do casal era conturbado, pois o acusado agia com uma postura possessiva em relação à Joice. Ela chegou a registrar boletim de ocorrência contra o marido, sendo concedidas medidas protetivas de urgência, porém, ainda assim, optaram por reatar o relacionamento.

Condenação

O juiz Aluízio Pereira dos Santos fixou a pena em 22 anos e oito meses de reclusão em regime fechado. O juiz considerou que “as consequências do crime extrapolam o comum da espécie, uma vez que deixou órfã de mãe a filha do casal, com pouco mais de um ano de idade. A vítima em nada contribuiu para a prática do crime, pois após retirar o lixo da casa, ao retornar para dentro da residência, começou a ser agredida pelo acusado, primeiro por socos e após pelos golpes de faca”.

O réu está preso preventivamente.

