Vídeo mostra policial dando tiro de fuzil durante enterro de adolescente

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial que não teve a identidade revelada efetuando disparos de arma de fogo durante um tumulto no enterro de um adolescente na última sexta-feira (11), na zona norte do Rio de Janeiro.

O enterro era de Kelvin Gomes, 17 anos, morto após um ataque a uma barbearia na comunidade Para-pedro, na quinta-feira (10). O sepultamento foi marcado por protesto e revolta de amigos e familiares.

De acordo com informações da mídia local, um grupo que participava do cortejo no cemitério do Irajá obstruiu a via e depredou um ônibus que passava pela Avenida Monsenhor Felix. Durante o princípio de tumulto, um dos policiais realizou disparos de arma de fogo.

O agente foi detido e será acompanhado pelo setor de psicologia. Veja o momento que o policial atira:

O que faz um PM apontar o fuzil para a população e disparar pro alto para "abrir caminho para o trânsito", quebrando os protocolos e esquecendo todo o treinamento recebido? A PMRJ prendeu o policial em flagrante e disse que vai dar apoio psicológico ao militar. pic.twitter.com/LyD6Iz3RaE — flaviofachel (@flaviofachel) 11 de outubro de 2019

