Vídeo: namorada atira em delegado e se mata

Priscila Delgado de Barrios, 27 anos, efetuou seis disparos de arma de fogo contra seu namorado, o delegado Paulo Bilynskyi, 33 anos, e atirou contra ela mesma na manhã desta quarta-feira (20), em São Bernardo do Campo – São Paulo.

De acordo com Paulo, o fato aconteceu em seu apartamento nesta manhã. Paulo estava tomando banho e, ao sair, ela efetuou os disparos. O suposto motivo? A namorada teria visto uma mensagem no celular dele.

A jovem não resistiu e morreu e Paulo foi socorrido e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de um hospital da cidade. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou por meio de nota que a Corregedoria da Polícia Civil irá apurar as causas e circunstâncias do que ocorreu dentro do imóvel onde o delegado e a modelo estavam.

“Estou em estado grave, vou passar por cirurgia”, afirmou o delegado em vídeo. Assista:

Recado do Paulo Bilynskyj na UTI- POR FAVOR OREM POR ELE.

Força Guerreiro. pic.twitter.com/rZvl5gW6u0 — Bruno Lima (@BrunoGJDLima) May 20, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também