Internauta ataca PM, se arrepende e pede desculpa

Um jovem identificado como Gabriel Venturin precisou se retratar com a Polícia Militar de Dourados após publicar em seu Twitter, mensagem denegrindo a imagem da instituição. A publicação foi feita no dia 15 de maio.

Nesse mesmo dia o GAECO deflagrou a “Operação Avalanche”, que tinha como objetivo prender militares que integravam o alto escalão da PM em Dourados e região e facilitavam o contrabando de cigarros vindos do Paraguai.

Na publicação o jovem escreve: “PM de Dourados corrupta e criminosa????? To zero impressionado, tudo uns coxa”. A postagem não foi bem vista pela Associação e Centro Social da PM e BM, de Dourados, que publicou uma nota em sua página oficial no Facebook.

A nota publicada pela Polícia Militar é a seguinte: “A respeito da postagem deste civil, visando denegrir a imagem dos nossos Policiais Militares e generalizando a Corporação, o diretor da entidade procurou as autoridades competentes, para fazer o estudo e o levantamento deste comentário maldoso, todas as medidas já foram tomadas, e após isso o mesmo veio a público se retratar do comentário infeliz”.

A retratação citada na nota na PM foi feita através do Facebook de Gabriel. Nela, ele escreveu as seguintes palavras: “No dia 15 de Maio fiz uma publicação no Facebook/Twitter a qual eu falava sobre a corrupção relacionada a investigação da GAECO que cumpriu a prisão do tenente-coronel Carlos Silva na operação contra a máfia do cigarro em Dourados. Infelizmente meu post suou como forma generalizada, como se eu estivesse me referindo a instituição da PM de Dourados por completa, então venho por meio desta nota pedir desculpas as pessoas/policiais militares que ofendi e reitero que essa não foi a intenção (de generalizar). E agradeço também a vocês todo o serviço justo e honesto prestado à população. Abraço!”.

