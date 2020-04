Vídeo onde “dono” do Atacadão defende fim do isolamento é falso

Joilson Francelino, com informações do G1

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas pessoas que defendem o fim do isolamento social e favoráveis a retomada das atividades econômicas. Até então, nada demais, posicionamentos como este são vistos com frequência em todo lugar do país, mas o chama a atenção são as legendas que acompanham esses vídeos na internet.

No primeiro, uma mensagem diz: "Dono da rede Atacadão, Carrefour. Vale a pena assistir... Isso sim deveria ter uma repercussão do povo e ter o maior quebra panela!!" Outra mensagem diz: "Esse é o presidente da Rede Atacadão. Veja o que pensa sobre a manobra política que tenta desestabilizar a economia... O cara emprega milhares de pessoas..."

De acordo com a assessoria do Carrefour, os protagonistas dos vídeos não têm nenhuma ligação com o Grupo Carrefour. "Nesses últimos tempos, alguns perfis estão se passando por executivos do Grupo Carrefour Brasil e divulgando vídeos opinativos em redes sociais. Reforçamos que informações sobre a empresa são divulgadas em fatos relevantes, pela área de Relações com Investidores da companhia, e por meio dos canais oficiais", afirma, em nota, o Grupo Carrefour.

O homens que fala nem sequer se parece com o diretor-presidente e CEO do Atacadão, José Roberto Meister Müssnich. Outro detalhe que denota a falsidade das mensagens é que o presidente do Carrefour é francês. Noël Prioux, CEO do grupo, até fala português, mas com um sotaque estrangeiro característico.

Assista aos dois vídeos:

