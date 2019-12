Vídeo - Após crime, assaltante é morto por moradores

Dois bandidos foram rendidos por cidadãos do Rio de Janeiro, um deles levou um tiro e morreu. No vídeo postado no Twitter na quarta-feira (18), é possível ver o assaltante com a camisa do Flamengo ao chão em cima de uma poça de sangue, e uma mulher ao lado segurando duas armas.

Os moradores relatam no vídeo que a dupla após roubar passou pela vítima dando risadas. Um dos moradores atirou contra o carro em que os bandidos estavam, um dos assaltantes foi morto, o outro fugiu mas foi pego pelos moradores.

No vídeo, a população rendeu o segundo assaltante, para então decidirem o que fariam com ele.

Assista o vídeo do momento:

O verdadeiro empoderamento feminino pic.twitter.com/ZOIM0uGDWA — CPFs Cancelados (@CPFsCancelados) December 19, 2019

Deixe seu Comentário

Leia Também