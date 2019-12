Duas facções entraram em confronto na madrugada de domingo (15), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e pelo menos sete homens foram encontrados mortos pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que também entrou na briga para estabilizar a disputa.

Os corpos foram abandonados em um pequeno caminhão, em frente ao batalhão do Corpo de Bombeiros, no mesmo bairro



Após perícia da Polícia Civil no local, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Angra. Três fuzis, três pistolas e duas granadas foram apreendidos pela Polícia Militar.



Durante o confronto o barulho dos tiros e das granadas assustaram os moradores, e o banheiro de uma casa chegou a ser atingido por uma bala perdida. Em outro caso, uma mulher foi ferida de raspão na cabeça quando estava dentro de casa.



Na ação os policiais do batalhão especial foram recebidos a tiros, houve intenso confronto e após a estabilização do local foram encontrados: um fuzil AR 15 calibre 556; dois fuzis calibre 762; uma pistola .45; uma pistola 9mm; um rádio comunicador e duas granadas. Todo material apreendido seguiu para registro na 166ª DP.

O bairro do Frade, em Angra sofre com recorrentes disputas de facções pelo controle de vendade drogas no local. Policiais Militares do 33º Batalhão impediram que um carregamento de munições e granadas caseiras chegasse ao Frade, para abastecer uma das facções que disputam o controle no bairro.

Assista ao vídeo:

Imagens fortes: Vídeo mostra vítimas de confronto entre facções pic.twitter.com/TbrIsVyg0K — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 16, 2019

