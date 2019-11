Imagens fortes - Jovem é brutalmente assassinado em seu comércio

Marya Eduarda Lobo, com informações do Ponta Porã Informa

Um comerciante de 28 anos foi brutalmente assassinado, na tarde desta quarta-feira (27), identificado como Hassan Ali Melhem. Ele estava em seu comércio localizado na linha divisória entre as cidades paraguaia de Pedro Juan Caballero e a brasileira, Ponta Porã.

As informações são de que uma pessoa parou na porta do comércio com um veículo preto, sem placas e se dirigiu a loja da vítima, onde o executou com vários disparos de arma de fogo. Os policiais encontraram mais de 15 cápsulas no local do crime.

Toda a família de Melhem encontra-se no Líbano.

Deixe seu Comentário

Leia Também