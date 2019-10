Açoitado, adolescente é brutalmente assassinado

Mauro Silva, com informações do Diário Corumbaense

Alan Morais Vieira, de 16 anos, foi chicoteado e espancado até a morte no último domingo (29) na Colônia São Domingos, no Pantanal de Corumbá – a 426 km de Campo Grande. O crime teria ocorrido por causa de uma partida de futebol, o suspeito pela morte do adolescente seria Gilson Medeiros, conhecido na região como Maxixe.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a vítima voltava de um jogo de futebol acompanhando de outro garoto, de 14 anos, quando foi abordado por três homens. Um dos homens, o Maxixe, estava com um chicote de rabo de tatu e passou a bater no garoto.

Após a agressão, o adolescente saiu cambaleando, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, o corpo do jovem, segundo informações preliminares, ficou na casa do assassino, onde teria ocorrido o fato. Uma equipe da Polícia Civil e da Funerária seguiu para o local na segunda-feira (30), o lugar fica distante 100 quilômetros de barco da área urbana de Corumbá.

O corpo do menino chegou na manhã desta terça-feira (1) na cidade e como a morte ocorreu no domingo, já estava em decomposição. Depois de periciado, o corpo foi liberado aos familiares.

Conforme uma testemunha, que não quis se identificar, além de ser chicoteado, o garoto foi espancado até a morte. “Bateram muito na cabeça dele com uma ‘peiteira’ argolada”, afirmou. “Peiteira” é um adereço usado no pescoço do cavalo, é cheio de argolas de metal.

A testemunha revelou ainda que eles “brigaram no jogo de bola, essas pessoas que não sabem perder aí brigaram. Provavelmente [o Maxixe] estava bêbado”, disse.

Gilson Medeiros ainda não foi encontrado pela polícia, o JD1 tentou contato com o advogado do suposto assassino, porém nossas ligações não foram atendidas.

