MS tem queda no número de morte por assassinato esse ano no país

Sarah Chaves, com informações do G1

De acordo com o Monitor da Violência, e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul teve redução de 12 a 23 número de vitímas de assassinato, de janeiro a maio de 2019.

O Brasil registrou uma queda de 22% nas mortes violentas nos primeiros cinco meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

No mesmo período de 2018, houve 23.015 assassinatos, índice nacional de homicídios que acompanha os crimes violentos mês a mês, queda nos assassinatos foi antecipada pelo Monitor da Violência.

Somente em maio, houve 3.521 assassinatos, contra 4.327 no mesmo mês do ano passado. Já no período que engloba os cinco meses, foram 17.907 mortes violentas — 5,1 mil a menos que o registrado nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018.

A tendência de queda nos homicídios do país foi antecipada pelo G1 no balanço dos dois primeiros meses do ano, que apresentaram redução de 25% em relação ao mesmo período do ano passado

Especialistas, integrantes e ex-integrantes dos governos e entidades foram consultados para levantar as principais medidas tomadas nos estados que podem ter resultado na queda da violência.

Entre as medidas adotadas pra tal diminuição estão, as ações mais rígidas em prisões, como constantes operações de revistas e implantação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), e a criação de delegacia voltada à investigação de casos de homicídios.

Deixe seu Comentário

Leia Também