Com cinco mortes em uma semana, órgãos realizam operação em Reserva Indígena

Rauster Campitelli, com informações do Dourados News

Uma operação envolvendo Polícia Militar, Guarda Municipal e Conselho Tutelar, visitou estabelecimentos e fez rondas pela Reserva Indígena de Dourados - local que foi palco de cinco mortes em uma semana. A operação foi realizada na noite deste sábado (15). Segundo informações do Dourados News, a ação é resultado de determinação do Ministério Público Estadual. Não foram registradas prisões durante as abordagens.

Apesar de a proposta da operação não ter sido divulgada pela polícia, as imagens cedidas à reportagem de Dourados mostram as equipes policiais visitando comércios de bebidas dentro da aldeia. Em uma semana, a reserva foi palco de cinco assassinatos cometidos com “requintes de crueldade”.

O primeiro caso aconteceu na sexta-feira (7), quando os corpos de Rosilene Rosa Pedro, 34, e Osvaldo Ferreira, 38, foram encontrados dentro da casa onde moravam com o filho. Naquela madrugada, eles foram assassinados com golpes de facão, sendo que a mulher ainda foi violentada por um dos criminosos.

A dupla acusada do crime foi presa e, segundo investigadores, o motivo seria o receio de que Rosilene e Osvaldo revelassem algo sobre outro crime ocorrido na aldeia. Já no dia 12 de junho, um corpo foi encontrado em um poço desativado na Reserva Indígena, sendo posteriormente identificado como Júnior Abraão da Silva, 22.

Conforme apuração da polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e Maycon Oliveira de Souza, 20, foi preso pelo crime. A vítima mantinha relacionamento com a atual namorada de Maycon, que, com ciúme, combinou com o menor de matá-lo.

Já na última sexta-feira (14), Josias da Silva Machado, 48, e Pedro Avila Morales Filho, 19, tio e sobrinho, respectivamente, foram assassinados na Reserva Indígena, próximo a Missão Caiuás. Segundo o Dourados News, a suspeita é que o duplo homicídio tenha sido realizado por grupo de três ou quatro pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também