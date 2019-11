Ação oferece consulta fisioterapêutica no Belmar Fidalgo

Saiba Mais Geral UBSF e universidade agilizam atendimentos de fisioterapia

Profissionais e voluntários de fisioterapia realizarão no próximo sábado (9) atendimento gratuito à população na Praça Belmar Fidalgo, em Campo Grande. O evento, realizado pelo CREFITO 13 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul), faz parte das comemorações do Dia da Fisioterapia e Terapia Ocupacional celebrado em 13 de outubro e do Jubileu de Ouro dos 50 anos da Regulamentação das Profissões.

Segundo o presidente do CREFITO 13, Dr. Renato Silva Nacer, "a ação tem como objetivos conscientizar a sociedade acerca da atuação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e oportunizar à população atendimento gratuito de qualidade".

Além disso, o Dr. Renato destaca que o "quanto maior for o entendimento das pessoas sobre as atribuições e importância do papel de cada profissional, maior será a valorização da classe, e que o contato presencial entre profissional e paciente permite estabelecermos vínculos fundamentais para a melhora dos desfechos clínicos".

Serviço

A Praça Belmar Fidalgo fica na rua Dom Aquino, 2536 - Centro

