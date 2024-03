Adriane sanciona criaÃ§Ã£o do Corredor Comercial do Parque do Lageado

Foi publicado nesta sexta-feira (22), a Lei n° 7.211 que autoriza a criação do Corredor Comercial do Bairro Parque do Lageado.

Conforme a Lei, o corredor ficará na Rua Evelina Figueiredo Selingardi, entre a Rua Júlio Takeshi e a Rua Elídio Pinheiro, incluindo cerca de 17 quadras, incentivando a promoção e o ordenamento do local.

O projeto, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o “Corredor Comercial”, tem o objetivo de promover a divulgação de produtos turísticos, atividades culturais e de lazer, capazes de atrair fluxo de turistas para o município.

“Um corredor como este faz com que pessoas de outros bairros ou até mesmo de outras cidades ou Estados visitem o Lageado e aproveitem tudo aquilo que o comércio local tem a oferecer”, defendeu o autor do projeto, vereador Tiago Vargas.

