Agehab tem três projetos para habitação de interesse social

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), lançou nesta terça-feira (20) três avisos de licitações para obras no interior do Estado e Campo Grande.

A Agehab abriu licitação em Tacuru para a construção de bases do Projeto Lote Urbanizado. Cada base terá 42,46 m e serão construídas no Loteamento Hilda Durê. O processo está marcado para o dia 5 de setembro deste ano, às 9h, na sede da Agência.

Em Amambai será executada a obra de construção de muro de arrimo para dez lotes no Conjunto Habitacional Caiuás – Etapa II. O processo acontecerá no dia 4 de setembro, às 9h, na sede da Agehab.

Também foi lançada licitação para prestação de serviços sociais especializados no Projeto de Trabalho Social da Aldeia Água Bonita, em Campo Grande. No local estão sendo construídas 79 unidades habitacionais por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). O processo de licitação acontece no dia 3 de setembro, às 9h, na sede da Agência de Habitação.

