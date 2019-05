"Se não tiver ônibus novos, consórcio vai pagar multa", ressalta Agereg

A Agência Municipal de Regulação (Agereg) divulgou a determinação dada ao Consórcio Guaicurus para a aquisição de novos ônibus. A medida gerou atrito e responsáveis pela frota afirmam estar “sem condições” para comprar os veículos.

Segundo o diretor-presidente da Agereg, Vinicius Leite Campos, a determinação foi dado devido à precariedade dos veículos que estão circulando pela cidade. São ônibus velhos e que já ultrapassaram a idade mínima do contrato.

A passagem de ônibus na Capital aparece no ranking da décima mais cara entre as capitais do Brasil, custando R$ 3,95 desde último reajuste. Mesmo diante dos fatos, o Consórcio Guaicurus se nega a cumprir tal determinação.

Vinicius ressalta que se o Consórcio não adquirir novos carros dentro de 15 dias, vai ter que pagar 2,7 milhões em multa, por descumprimento da determinação e do prazo.

Deixe seu Comentário

Leia Também