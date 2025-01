Agetran alerta motoristas para interdições neste final de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta motoristas de Campo Grande para interdições nas vias da Capital nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), já que obras e eventos devem impedir o tráfego em algumas ruas.

A indicação do órgão é que tanto os motoristas quanto os pedestres tenham atenção redobrada nos locais de interdição, e que já se planejem de maneira antecipada, com rotas alternativas em mãos para evitarem futuros transtornos.

Confira as interdições:

Rua Aqueluz, entre Evaristo da Veiga e Frei Caneca, das 6h às 18h de sexta-feira (10), para a realização da Carreta do Hospital do Amor;

Rua 13 de Maio, nº 2825 e nº 2795, durante todo o dia, para o recapeamento da malha viária;

Rua Eduardo Santos Pereira, entre Rua Ceará e Travessa Clementina, durante todo o dia;

Rua Jerônimo Paes Benjamim, da Av. Eduardo Elias Zahran até Rua Júlio Dantas, estendendo-se até a Rua Rodolfo José Pinho, durante todo o período vespertino;

Rua Jerônimo Paes Benjamim, recapeamento começa no sábado (11).

