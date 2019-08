AO VIVO – Emha sorteia 160 unidades habitacionais em Campo Grande

Agência Municipal de Habitação (EMHA) realiza neste sábado (17) uma rodada de sorteio de unidades habitacionais durante o Feirão da Habitação que acontece na Cidade do Natal.

Na quinta-feira (15), foram sorteados 102 unidades do Portal das Laranjeiras e na sexta-feira (16), 66 apartamentos do Jardim Inápolis.

Hoje, as 11h, serão sorteadas 160 unidades habitacionais do Sírio Libanês. As 16h, 105 apartamentos do Aero Rancho 7 às 16 horas e, por fim, mais 105 unidades habitacionais do Aero Rancho 8, as 18h.

Acompanhe:

