Após reunião, tarifa técnica do transporte fica definida a R$ 5,80

A discussão ocorrida nessa terça-feira (24) com o Conselho de Regulação, para análise de dados para a tarifa do transporte coletivo que será entregue em relatório para avaliação do poder executivo terminou com o "martelo" da tarifa ténica a R$ 5,80, menor que a última divulgada pelo Consórcio Guaicurus de R$ 8.

No entanto, ainda falta ajustes para ser definido o valor definitivo. "As equipes técnicas do Estado e do Munícipio estão em reunião para definir o aporte do Estado, em relação aos alunos da rede Estadual", declarou Odilon de Oliveira Junior, diretor-presidente da Agência Municipal De Regulação De Serviços Públicos (Agereg).

Além do consumidor, o Consórcio Guaicurus também aguarda definição para então definir um possível reajuste dos trabalhadores do transporte coletivo que pedem aumento de salário e melhores condições, mas pauta está paralisada até a resolução do valor final da tarifa.

