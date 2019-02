Aposentados e pensionistas da prefeitura devem fazer recadastramento

Da redação com assessoria

Saiba Mais Geral IMPCG concede reajuste a aposentados e pensionistas

A prefeitura de Campo Grande, por meio do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, convoca os aposentados e pensionistas abaixo relacionados para comparecerem ao instituto e fazerem seu recadastramento anual, conforme Lei Complementar nº 191, de 22 de dezembro de 2011 c/c Decreto nº 13.500 de 18 de abril de 2018.

Os aposentados e pensionistas têm 30 dias a contar da data da primeira publicação deste Edital, para a regularização cadastral.

Quem não se recadastrar terá o bloqueio do pagamento dos proventos até a efetivação do mesmo, conforme previsto Art. 109, da Lei Complementar nº 191/2011 c/c Art. 5º, do Decreto nº 13.500/2018.

Alcindina Correa de Lara

Alex dos Santos Bugini

Ana Marques dos Santos

Benedita Nascimento Cabral

Berenice Azevedo Siqueira

Celina Kazue Taira

Daltro Alves Correa

Delfina Rodrigues da Mata

Edna Rocha da Silva

Eliana Espindola Rodrigues

Eliza Batista Pedrera Goully

Eurides Rodrigues Martins

Firomi Mariana Saito Fujii

Glauciney Campos de Amorim Andrade

Grasiela Cristina Rodrigues Morais

Ilton Inacio Ferreira

Inaldo Vieira de Brito Neto

Itamar Soares

Ivanilda Almeida de Moraes

Jane da Silva

Janete Ferreira Farias Francisco

Jose Honorio Cardoso

Leonilda Ferreira Silveira

Lucimara Goretti Ferreira

Lucimeire Riquelme Pires

Mara Garcia Pedrosa

Maria da Paz Costa Favero Rosa Pires

Maria dos Santos Borges

Maria Rosa Albino de Souza

Merentina Batista de Souza

Monica Ferreira de Sousa

Nilton de Oliveira Gomes

Osmarina Alves Franco

Raimundo Costa Laurindo de Oliveira

Ramona Telma de Azevedo Sanches

Sonia da Vera Cruz Silva

Terezinha Albuquerque Goes

Valdir Brito de Moura

Valentina Pessoa Brandão

Vera Lucia de Lima

Vera Lucia Machado da Silva

Zenilda Tobias da Cruz

Saiba Mais Geral IMPCG concede reajuste a aposentados e pensionistas

Deixe seu Comentário

Leia Também