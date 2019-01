IMPCG concede reajuste a aposentados e pensionistas

Saiba Mais Brasil Cálculo para aposentadoria muda a partir desta segunda

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), concedeu reajustes para os aposentados e pensionistas beneficiados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O aumento ocorreu na mesma data e índice em que se deu o reajuste dos benefícios do RGPS.

O aumento está em consonância com o inciso VI, do art. 67, da Lei Orgânica do Município e, do artigo 72, da Lei Complementar nº 191, de 22 de dezembro de 2011. De acordo com o mesmo, os benefícios concedidos, que não se enquadrem nas regras da paridade, ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2019, em 3,43% (três inteiros e quarenta e três décimos por cento).

Já os benefícios com data de início a partir de 1º de janeiro de 2018, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados abaixo.

