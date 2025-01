Arielly nasceu com 9 minutos de 2025 e é a primeira bebê da 'Geração Beta'

A primeira criança a nascer em 2025, em Campo Grande, é Ariely Corrêa da Silva. Ela, inclusive, se torna a primeira campo-grandense a integrar a Geração Beta, que prometer ser uma geração e tanto para o mundo.

A pequena nasceu de um parto natural quando primeiro de janeiro já estava nos seus 9 minutos iniciais. A mãe, Ariane Cebalho, de 22 anos, é dona de casa.

Arielly nasceu com 3,86kg e 47 centímetros na Maternidade Cândido Mariano.

Composta por indivíduos nascidos entre 2025 e 2039, essa geração será moldada por um ambiente altamente tecnológico, onde a inteligência artificial (IA) e a automação desempenharão papéis centrais em sua formação.

De acordo com o futurista e pesquisador Mark McCrindle, especialista em tendências geracionais, os membros da Geração Beta viverão em um mundo no qual a IA estará integrada em todos os aspectos do cotidiano — desde a educação e os locais de trabalho até a saúde e o entretenimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também