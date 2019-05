Arraial de Santo Antônio traz Munhoz e Mariano

A dupla Munhoz e Mariano é atração confirmada para a festança do 17º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Depois de Thiago Brava, Manutti e Brenno Reis & Marco Viola, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) confirmou o sucesso nacional na programação.



Os meninos mais “doces” de Campo Grande animam a segunda noite de festa, na sexta-feira, 14 de junho. O Arraial acontece na Praça do Papa, na Vila Sobrinho, entre os dias 13 e 15 de junho.



A dupla do tão famoso hit “Camaro Amarelo” vem para somar e fazer o público arrastar o pé com “Beberrão”, “Zé Goré”, “Balada Louca” e “Eu Gosto de Zueira”.



Atualmente os sertanejos se preparam para introduzir um novo show baseado na Violada dos Munhoz. Pela primeira vez os músicos se apresentam no Arraial de Santo Antônio, e sobem ao palco a partir das 22h30.



Serviço

A Praça do Papa fica na Avenida dos Crisântemos, 457-559, Vila Sobrinho.

