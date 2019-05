Prefeitura prorroga inscrições para quadrilhas juninas

O período de inscrições para o concurso de quadrilhas juninas do Arraial de Santo Antônio foi prorrogado pela prefeitura e os interessados poderão fazer até o dia 27 de maio. Neste ano, a festa vai acontecer de 13 a 15 de junho, na Praça do Papa, localizada na Vila Sobrinho.



A intenção do concurso é oferecer apoio pela livre expressão da cultura popular brasileira e regional e valorizar, difundir e incentivar as quadrilhas juninas, uma das maiores manifestações populares culturais brasileiras.



As inscrições devem ser feitas por ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/ .



Cada grupo deve entregar a ficha de inscrição na sede da Sectur, das 7h30 às 17h30, na rua Usi Tomi, 567, no bairro Carandá Bosque, CEP: 79032-425. Aos fins de semana, a Sectur não receberá as inscrições.



O resultado das inscrições aprovadas e reprovadas será divulgado no dia 29 de maio, e o prazo para abertura de recursos vai do dia 30 de maio ao dia 4 de junho. Os aprovados serão divulgados no dia 7 de junho.



Podem se inscrever no concurso entidades, clubes e escolas, desde que se atentem às regras descritas no edital. É exigido, inclusive, que cada grupo tenha, no mínimo oito e no máximo 20 pares inscritos.



As exigências incluem a presença do tão famoso casamento caipira, de um marcador, de uma coreografia, um figurino bem elaborado e de um tema que envolva uma história durante a apresentação.



Pela primeira vez, a mais tradicional das quadrilhas, "Pé de Moleque", do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, é convidada a receber a premiação na categoria hours concours, um título dado àquele que já é campeão mesmo estando “fora da competição”, premiação essa no valor de R$ 2.500,00.



Para a coordenadora do Vovó Ziza, Maria Lúcia Alencar é uma alegria ter o trabalho reconhecido. Ela conta que a "Pé de Moleque" tem 12 anos de existência e a mesma professora desde sempre, Sonia Maria Ruas Rollon. “Sempre trabalhamos em cima de um tema, temos uma encenação antes. É realmente um espetáculo muito bonito de se ver”, comentou.



Premiação



Neste ano, a quadrilha que ficar em 1º lugar recebe premiação em dinheiro de R$ 3.500,00. Quem assumir o 2º lugar recebe R$ 2.500,00. Já o 3º lugar leva para casa R$ 1.500,00.

