Cerv Já vende cerveja a R$ 1,39 em Dia Livre de Impostos

Esta quinta-feira (4) será dedicada a conscientização sobre as altas taxas tributárias que são pagas em todo o país por serviços, e alguns comércios da capital adotaram o Dia Livre de Imposto (DLI).

Em Mato Grosso do Sul será realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL MS) em Campo Grande e Dourados.

Na capital, a conveniência Cerv Já, que fica na Av. Afonso Pena, 3.799, o consumidor poderá comprar sem impostos a cerveja Skol a R$ 1,39 e coca-cola lata a R$ 1,16 , ambas palito. E são limitados a 60 unidades por pessoa e até durar os estoques.

Já na Pistache, empório de cereais, que fica rua Sebastião Lima, nº 944 no Jardim Monte Líbano, serão comercializados 50kg de castanha do Pará e 50kg de castanha de caju sem os impostos. A castanha do para quebrada custará R$ 41,90 kg e a mesma castanha inteira custára R$ 55,90. Já a castanha de caju inteira custará R$ 71,90kg e ela quebrada custará R$ 55,90kg.

O Supermercados Nunes, o cliente encontrará o arroz Tio Lautério 5kg a R$ 12,98, o açúcar Cristal Casa Verde 2kg a R$ 3,99, a farinha de trigo Primor 1kg a R$ 2,15 e o biscoito Rancheiro 800g a R$ 4,99, sendo vendidos sem impostos.

Vale ressalvar que os valores serão comercializados nos estabelecimentos apenas nesta quinta-feira (4).

Dourados

O Posto Falleiros aderiu à campanha, oferecendo 5 mil litros de gasolina sem impostos. A empresa limitou a quantidade de combustível máxima a ser vendida a 20 litros por cliente. A unidade do posto que participa da ação fica na Avenida Marcelino Pires, nº 2.181, esquina com a Rua Rayel Bon Faker.

De acordo com a presidente da FCDL MS, Inês Conceição Santiago, o DLI é um importante movimento de conscientização. "Nossas taxas de impostos estão entre as mais caras do mundo e sobrecarregam quem quer investir, ter seu próprio negócio. O empreendedor sofre com tantos tributos e o consumidor acaba recebendo isso, em cima do produto final".

O DLI nasceu para manifestar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva, que sempre limitou o poder de consumo da população e tem freado o crescimento econômico em todo o país.

