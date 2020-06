Dia Livre de Impostos ocorre em Campo Grande nesta quinta-feira

O Dia Livre de Impostos (DLI), acontece nesta quinta-feira (4), e será realizada em Campo Grande e em Dourados através da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) dos dois municípios.

Este ano o Dia Livre de Impostos, organizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e da CDL Jovem, com a participação das CDLs de todo o país, deve acontecer online em algumas capitais brasileiras.



De acordo com a presidente da CDLde Campo Grande, Inês Conceição Santiago, as cargas tributárias são um grande peso para todos os empresários e mesmo neste período de pandemia. “São tributos altíssimos que oneram o crescimento das empresas e em muitos casos tem matado a empresa, antes mesmo do seu primeiro aniversário”.



Impostos

Durante a pandemia, alguns produtos e serviços se tornaram obrigatórios e necessários em nosso dia-a-dia, principalmente os materiais recomendados para previnir o contágio do coronavírus. A carga tributária para o álcool em gel 70% e para as máscaras cirúrgicas, por exemplo, é de 22,93%, sendo 5,93% Federal e 17% Estadual. Para a luva cirúrgica estéril a tributação chega a 23,16%. Sabonete está tributado em 23,36%.



Conforme dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a luva possui carga tributária de 40,85%, já as luvas cirúrgicas estão com tributação de 29,68% e o sabonete, 37,09%.



No Dia Livre de Impostos os lojistas participantes vão comercializar seus produtos com descontos no valor que normalmente é consumido com cargas tributárias.

Conforme a CDL de Campo Grande, a previsão é que seja liberada na quarta-feira (3), uma lista com os estabelecimentos que irão participar.

