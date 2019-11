Atenção motoristas: está proibida a conversão na Afonso Pena com a 14

Com a “nova 14”, [rua 14 de Julho] as mudanças começaram a acontecer também no trânsito, com o intuito de dar mais fluidez.

Quem vem pela Avenida Afonso Pena, sentido Centro-Shopping não poderá mais fazer a conversão à esquerda e o retorno para a Avenida Afonso pena.

Além de permitir mais fluidez, a medida trará mais segurança neste cruzamento que ganhou uma escultura do Relógio da 14.

Quem precisar fazer o retorno ou a conversão terá que fazer o laço de quadra seguindo até a rua 13 de Maio, fazendo a conversão à direita, contornado a Praça Ari Coelho, e voltando para o cruzamento.

A medida também será aplicada na rua Rui Barbosa, que é corredor de ônibus, para manter o trânsito seguro e fluido. Quem precisar fazer o contorno ou retorno terá que ir até a Rua Pedro Celestino, virar na Rua 15 de Novembro e voltar para a Rua Rui Barbosa.

